فنان مبتور اليدين يتحدى إعاقته ونظرة المجتمع

الفنان الكمبودي المعوق مورن شير (أ ف ب)

يعاني مورن شير، منذ بُترت يداه قبل عقد من الزمن، الشتائم والعزلة الاجتماعية والفرص الضائعة، ويعبِّر عن ذلك في أعمال فنية تضيء على معاناة المعوقين في كمبوديا.

ففي سن العشرين، صعقه التيار الكهربائي في ورشة بناء وأُصيبت يداه بالغرغرينا، ما استدعى بترهما عند مستوى الكوع، ويروي الصدمة التي أُصيب بها عندما استفاق من العملية «شعرت بالاكتئاب من دون أن أعرف ما بإمكاني أن أفعل لأعيل عائلتي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد عشر سنوات على الحادث، وجد شير مكانًا في جماعة فنانين في سييم ريب، حيث هو متخصص في تقنية «لينوكت» للطباعة النقشية بالألوان التي نادرًا ما تستخدم في كمبوديا، وتدير مجموعة «أوبن استوديو كمبوديا» عدة فنانين معاصرين يبيعون أعمالهم في محترف واسع في قلب هذه المدينة المشهورة بمعبد أنغكور وات.

ويثبت مورن شير بين يديه المبتورتين قلمًا لينجز رسمًا تمهيديًّا، ومن ثم أدوات صغيرة تسمح له بالعمل على اللوح الذي سينقشه. ومن ثم يستخدم أسطوانة تحبير لنقل الصورة إلى الورق، ويوضح: «غالبية أعمالي الفنية تتعلق بما عشته» مشيرًا إلى عمل يظهره جالسًا في أرجوحة معلقة فيما أشخاص آخرون يتوجعون مشيا إلى المعبد.

ويتذكر شير هذه الحادثة التي تجاهله فيها أصدقاؤه وسمعهم يتهامسون «لا تعرضوا عليه المجيء معنا فهو معوق وهذا أمر محرج».

وصمة العار

وشهدت كمبوديا تغيرات كبيرة في العقدين الأخيرين مع انخراط مدن مثل سييم ريب وبنوم بنه في سباق سريع لتلبية الزيادة الكبيرة في عدد السياح وحاجات الاقتصاد المعتمد على التصدير، إلا أن قطاعي الصحة والتعليم لا يزالان متخلفين، ويعاني المعوقون صعوبات بعد أكبر.

وكانت دراسة العام الماضي أجرتها جمعية المعوقين أظهرت أن أكثر من 60 % من المعوقين في البلاد يعيشون دون خط الفقر، وتفيد السلطات بأن 310 آلاف شخص في كمبوديا، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة يعانون إعاقات، مع أن العدد قد يكون أعلى.

وثمة تمييز كبير حيالهم، إذ يرى الكمبوديون في المعوقين أنهم متسولون في الشارع أو عبء على عائلاتهم، ويعتبر شير أن ابتعاد أقرانه الذين كان يعدهم أصدقاء كان الأصعب، وبسبب معاملة أبناء بلدته فكر حتى بالانتحار.

إلا أن الفرج أتى في العام 2015 عندما اُختير للمشاركة في برنامج تدريبي على الرقص المعاصر والرسم واستخدام الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، وشكل العمل مع «أوبن استوديو كمبوديا» العام 2018 خطوة طبيعية، إذ ساهمت في استخدامه الفن ليظهر للرأي العام أن المعوقين أشخاص قادرون على العطاء.

ويؤكد شير «بعض الأشخاص الذين كانوا ينظرون إليّ بفوقية في الماضي عادوا ليكلمونني بلطف»، مضيفًا أن أعماله الفنية عرضت في الولايات المتحدة وفرنسا، لكن الآن مع اضطرار مليارات الأشخاص إلى ملازمة منازلهم بسبب جائحة «كوفيد-19»، عاد شبح العزلة الاجتماعية التي عانها بعيد فقدانه يديه لتراوده.