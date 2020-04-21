بالفيديو: الأردني عزيز مرقة يطلق «داليا» من رحم الحجر المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 05:08 مساء
الفنان الأردني عزيز مرقة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان الأردني، عزيز مرقة، أغنية جديدة بعنوان «داليا» من رحم الحجر المنزلي، وذلك عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» التي تدعم المرأة، ومناهضة الزواج المبكر للقاصرات بأسلوب تشويقي إنساني مميز.

وعن أغنية «داليا» يقول مرقة: «بدأت من حلم في وقتٍ سابق.. حتى استيقظت صباحًا، وجلست أمام البيانو، وبدأت بعزف الموسيقى التي سمعتها في الحلم. وشعرت بأنها تعبّر عن حالة خاصة. وتركتها وقتذاك جانبًا، وقلت إن وقتها سيأتي».

وحول سر اختيار «داليا» تحديدًا يوضح الفنان الأردني: «عندما كنت أحضر حفلات زفاف، وأسمع (تلولحي يا دالية)، كان هناك أمر ما يستفزّني بهذه الأغنية، وكنت أشعر بأن الناس يرددونها على وقع الموسيقى الإيقاعية من دون التفكير بعمقٍ في معناها».

ويشرح عزيز: «كنت أتخيل ورقة العنب وهي تتمايل بكل خفة بينما يتلاعب بها الهواء، وكنت أشعر دائمًا بأن نظرتنا إلى المرأة تتسم بالخفة».

«داليا» في أغنية عزيز هي فتاة الغد، وهي ابنة امرأة تزوجت بحسب تقاليد محيطها الاجتماعي في سن مبكرة جدًّا.. امرأة لا تعرف واقعًا مختلفًا عن بيئتها، تزوجت بسعادة من دون أن تشعر بأنها مظلومة.

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