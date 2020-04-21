«سنين وعدت» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 04:38 مساء
من كواليس حكاية «سنين وعدت» (خاص لـ بوابة الوسط)

ردود فعل قوية حققتها حكاية «سنين وعدت» منذ بداية عرضها وحتى آخر حلقاتها، مساء الإثنين، على مجموعة قنوات dmc وهي الحكاية الثانية لمسلسل «إلا أنا».

الحكاية دراماتورجي لعبير سليمان، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وهي عبارة عن دراما مستوحاة من قصص وشخصيات من حياتنا، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج أحمد شفيق.

«سنين وعدت» كانت من بطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

وتواصل «سنين وعدت» نجاح حكايات مسلسل «إلا أنا» الذي تحقَّق مع أولى حكايات المسلسل وهي بعنوان «بنات موسى» وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياتهم اليومية.

المسلسل من إنتاج شركتي «سينرجي » و«أروما ستوديوز».

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