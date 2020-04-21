هند صبري تؤسس جمعية «مفيد» في تونس

شعار جمعية مفيد (الوسط)

أسست النجمة التونسية هند صبري بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي وعدد من الشخصيات التونسية البارزة، جمعية مفيد الأهلية لتنمية المجتمع ثقافيًّا ومجتمعيًّا وصحيًّا.

وتقوم الجمعية أيضًا بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.

وكان أول أنشطة هذه الجمعية هو جمع ٧٠ ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى، تم توجيهها لمدينة قبلي التونسية، التي بها أكبر عدد من إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في تونس.

وأكدت صبري أن الجمعية تراعي الشفافية الكاملة والتامة في أهدافها وتمويلها ومصادر صرف التبرعات التي جمعتها.

