تأجيل الإعلان عن الفائز بجائزة «مان بوكر» الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 02:36 مساء
أعمال القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر الدولية (أرشيفية:انترنت)

أعلن القائمون على جائزة مان بوكر الدولية 2020 تأجيل الإعلان عن الفائز الذي كان من المقرر الإعلان عنه فى 19 مايو المقبل.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة ست روايات هي: رواية «استنارة شجرة البرقوق»، للإيرانية شوكوفي آزار، ترجمة مجهول، ورواية «مغامرات حديد الصين»، للإسبانية - الأرجنتينية جابرييلا كابيزون كامارا، ترجمة إيونا ماسينتاير وفيونا ماكينتوش، وفقا لموقع «اليوم السابع».

ورواية «تيل»، للألماني دانيال كيمان، ترجمة روس بينجامين، ورواية «موسم الإعصار» للمكسيكية فيرناندا ملكور، ترجمة صوفي هوز، ورواية «شرطة الذاكرة» لليابانية يوكو أوغاوا، ترجمة ستيفن سنيدر، ورواية «قلق الأمسيات» للهولندي مارييك لوكاس ريجنفيلد، ترجمة مايكل هتشيسون.

جائزة مان بوكر الدولية تأسست في المملكة المتحدة، في يونيو 2004 وانطلقت رسميا في العام 2005، وتمنح الجائزة كل سنتين إلى كتاب من مختلف الجنسيات كتبوا أعمالهم بالإنجليزية أو ترجمت أعمالهم إلى الإنجليزية.

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