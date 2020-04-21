21 مليون أميركي شاهدوا الحفل العالمي لدعم محاربي فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 01:34 مساء
أعضاء فرقة "رولينغ ستونز" خلال مشاركتهم في الحفلة الافتراضية (أ ف ب)

أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أميركي شاهدوا العرض العالمي (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو «عالم واحد معا في المنزل» السبت دعما للصفوف الأمامية في الحرب على فيروس كورونا.

وأشارت بيانات نيلسن إلى أن 26 شبكة تلفزيونية أميركية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين وتضمن مشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم مثل تيلور سويفت وليدي غاغا ورولينغ ستونز وأوبرا وينفري وبيونسيه، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة، ولم تتوافر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث، وجمع الحفل الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال سيتزن غير الهادفة للربح نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.

ولم يُطلب من الناس التبرع لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية والبقالة والتوصيل والنقل وغيرهم، وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة ست ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا