21 مليون أميركي شاهدوا الحفل العالمي لدعم محاربي فيروس كورونا

أعضاء فرقة "رولينغ ستونز" خلال مشاركتهم في الحفلة الافتراضية (أ ف ب)

أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أميركي شاهدوا العرض العالمي (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو «عالم واحد معا في المنزل» السبت دعما للصفوف الأمامية في الحرب على فيروس كورونا.

وأشارت بيانات نيلسن إلى أن 26 شبكة تلفزيونية أميركية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين وتضمن مشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم مثل تيلور سويفت وليدي غاغا ورولينغ ستونز وأوبرا وينفري وبيونسيه، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة، ولم تتوافر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث، وجمع الحفل الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال سيتزن غير الهادفة للربح نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.

ولم يُطلب من الناس التبرع لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية والبقالة والتوصيل والنقل وغيرهم، وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة ست ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم.