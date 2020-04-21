فيلم رسوم متحركة يشرح خطر فيروس كورنا للأطفال

فيلم رسوم متحركة يشرح خطر فيروس كورنا للأطفال (أ ف ب)

ربما يصعُب على البالغين استيعاب كل ما يتعلق بفيروس كورونا، يكون الأمر أكثر صعوبة للأطفال الذين لا يدركون سبب عدم قدرتهم على لقاء أصدقائهم أو اللعب خارج المنزل.

أنتج صانع أفلام نيجيري فيلم رسوم متحركة مدته 90 ثانية لمساعدة الصغار على فهم سبب اضطرارهم للبقاء في المنزل بعد إغلاق المدارس في لاجوس منذ 23 مارس وحظر التجمعات في الأماكن العامة لكبح انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

يحكي الفيلم قصة حبيب وشقيقته فونكي، فحبيب سئم المكوث في المنزل ويقرر التسلل للعب كرة القدم وتحذره أخته الأكبر منه فونكي من الخروج لكنه يصر على ذلك ليجد في انتظاره وحشا.

وقال أكينمولايان، الذي اشتهر بإخراج فيلم «حفل الزفاف 2» (ذا ويدنج بارتي 2) الذي حقق أعلى الإيرادات في نيجيريا، إن عدة محاولات لشرح العزل العام لابنه الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام ألهمته فكرة الفيلم، وأضاف «لكنه لم يفهم الأمر إلا عندما غيرت الرواية وقلت إن فيروس كورونا يبدو في الحقيقة كوحش كبير وهو في الخارج بالشارع وإذا خرجت فسيمسك بك».

واستوعب بعض الأطفال الذين شاهدوا المقطع الرسالة على ما يبدو، وقالت الطفلة إزيتشي نواوجو التي تبلغ من العمر تسعة أعوام وهي تشاهد الفيلم مع أختها في منزلهما في لاجوس «الجزء المفضل لدي كان عندما فتح الصبي الباب ورأى فيروس كورونا.. الوحش في الخارج، وأغلق الباب بقوة واضطر للدخول».

وأنتجت شركة أنتهيل ستوديوز التي يمتلكها أكينمولايان الفيلم بالاستعانة بفريق من عشرة أشخاص عملوا جميعا من منازلهم، ويجري توزيعه مجانا ويمكن تحميله من الإنترنت بلغات عديدة هي الإنجليزية والإيجبو واليوروبا والهوسا والفرنسية والسواحيلية، كما تعرضه بعض القنوات التلفزيونية الأرضية.