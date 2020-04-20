عابد الفهد وهبة طوجي وكارمن لبس ضمن نجوم «جوي TV» في رمضان

بوستر مسلسل «هوس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت منصة «جوي TV» وشركتا «I see media» إياد الخزوز و«غولدن لاين» نايف وديالا الأحمر، الإعلانات التسويقية لأعمالها التي ضمت كوكبة من النجوم والأعمال الدرامية تزين شاشة «جوي TV» في رمضان.

ومن النجوم المقرر عرض أعمالهم، عابد الفهد وهبة طوجي وكارمن لبس وغريس قبيلي وتركي اليوسف وشيماء سبت وأسيل عمران ومروة محمد وعبدالعزيز فريحي ونخبة من نجوم الوطن العربي والخليج من خلال خمسة أعمال رمضانية ضمن أعمال أخرى تزين منصة العرض العربية.

هذه الأعمال الخمسة أولها مسلسل «هوس» من بطولة عابد الفهد وهبة طوجي وغريس قبيلي وكارمن لبس ويوسف حداد، وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني.

وتدور أحداثه حول «زياد»، الطبيب الشهير الذي تسقط زوجته في غيبوبة عميقة نتيجة لحادث سيارة، ونتابع من خلال الأحداث رحلته لحمايتها من أخطار مفاجأة ومحاولته إعادتها لوعيها.

اتجاه خاطئ

ثاني هذه الأعمال بعنوان «اتجاه خاطئ» وهو بطولة غريس قبيلي وأحمد شعيب وإلهام علي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما النفسية البوليسية حول انتقام زوجة من خيانة زوجها، وتداعيات هذا الانتقام على حياتها.

ثالثها هو دراما نفسية عن الخيانة الزوجية بعنوان «إجازة» وهو من بطولة تركي اليوسف وأسيل عمران ومروة محمد وعبدالعزيز فريحي.

ورابع هذه الأعمال بعنوان «ولد وبنت» وهو بطولة النجمين عباس جعفر وغريس قبيلي وتدور أحداثه حول زوجين شابين، الزوج لبناني والزوجة سورية ويقعان في مأزق نتابع من خلاله كيف يعيش حبهم وسط هذه العواصف وهل سيستمر أم لا؟

أما المسلسل الخامس والأخير فهو بدوي بعنوان «الديرة» وبطولة كل من أميرة سمير وطارق الحربي، وتدور أحداثه حول رغبة أب في توزيث ابنه زعامة القبيلة من بعده فهل سينجح؟

هذه الأعمال الخمسة مكتمل تصويرها وكل مراحلها منتهية وجاهزة للعرض.

حرص المنصة على عرض أفضل إنتاج درامي عربي في رمضان انطلاقًا من رغبتها في تقديم وجبة درامية دسمة لمتابعيها لذا تعاقدت منصة «جوي TV» السعودية العملاقة مع شركتي «I see media» إياد الخزوز، و«غولدن لاين» نايف وديالا الأحمر على هذه الأعمال للشهر الفضيل، بالإضافة لثلاثة مسلسلات أخرى بعده لتحتل بهذا الشركتان نصيب الأسد في المسلسلات التي ستعرضها المنصة العربية.

تعد منصة «جوي TV» من أفضل منصات الجيل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي حققت نقلة نوعية في تجربة المشاهدين على مستوى المنطقة، وهي تركّز على تلبية متطلبات الترفيه للعائلة العربية بأحدث تقنيات العرض العالي الدقة، من خلال منصّات الأجهزة الذكية واللوحية، و جهاز «جوّي TV» المنزلي.

حنين

وستعرض المنصة خارج الموسم الرمضاني ثلاثة مسلسلات جديدة حصريًّا من إنتاج الشركتين أيضًا، هي مسلسل «حنين» وهو مسلسل خليجي اجتماعي عن مجموعة من القصص العاطفية المختلفة، وهو من بطولة كل من نرمين محسن وأحمد شعيب ومريم الغامدي.

وثانيها بعنوان «دارين» وهو من بطولة النجوم ريم خوري وعباس النوري وورد الخال، وتدور أحداثه في قصة إنسانية اجتماعية عن طبيب يتبرع بقلب ابنته وكليتها لفتاة أخرى بعد تأكده من وفاة ابنته، لتبدأ مفاجآت كثيرة بالعمل حول علاقة الفتاة التي أنقذوها بالطبيب وعائلته.

أما الثالث فهو مسلسل «الكهف» من بطولة تركي اليوسف وأميرة سمير.

بوستر مسلسل «إجازة» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر مسلسل «بنت وولد» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر مسلسل «حنين» (خاص لـ بوابة الوسط)