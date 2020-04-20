سام سميث: أصبت بفيروس «كورونا» وشفيت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 05:00 مساء
المغني الانجليزي سام سميث (ارشيفية:انترنت)

أعلن المغنى الإنجليزي، سام سميث، أنه أُصيب بـفيروس «كورونا»، ولكنه لم يتعرض للفحص خلال إصابته بالمرض.

وقال سميث: «لم أخضع للاختبار ولكنني أعلم أنني أُصبت بالمرض، كل ما قرأته يشير إلى ذلك تمامًا»، واكتشف سميث الإصابة بالفيروس بعد إصابة شقيقته بنفس الأعراض، مما دفع عائلتها إلى الخضوع لفترات عزل مدتها ثلاثة أسابيع، وصرح سميث بالقول: «بسبب خضوعي للعزل المنزلي، شفيت منه»، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وجاء هذا الاعلان بعد أيام قليلة من إعلان سام سميث أنه سيقدم أغنية مشتركة مع الفنانة ديمي لوفاتو باسم «أم ردي» وتم إطلاقها في 17 أبريل الجاري.


 

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