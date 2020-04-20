ناشرة ومؤلفة كتب أطفال تبدد العزلة بسرد القصص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 02:20 مساء
بث مباشر للناشرة ومؤلفة كتب الأطفال، اللبنانية ندين توما (فيسبوك)

تطل الناشرة ومؤلفة كتب الأطفال، اللبنانية ندين توما، عبر بث مباشر على الإنترنت لتبدد عزلة اللبنانيين، صغارًا وكبارًا، الذين أجبرهم انتشار فيروس «كورونا المستجد» على البقاء بمنازلهم.

ومن مقر دار قنبز في وسط بيروت تتحول الإطلالات المسائية المباشرة التي بدأتها ندين مع زميلتها مؤلفة الموسيقى سيفين عريس، في مارس الماضي، إلى متنفس في أيام العزل الصحي، وفي الوقت ذاته فرصة لتجديد العلاقة مع اللغة العربية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتصف توما هذه الاطلالات برحلة متنوعة تشمل العلوم والمسرح والحكايات، وتقول «هذه الرحلة بدأت بطريقة عفوية ولم يكن من المتوقع أن تحصد هذه الشعبية مع الكبار والصغار الذين يتفاعلون من خلال تدوينهم التعليقات المصاحبة للبث المباشر».

تتخلل الإطلالات تقديم نبذة عن التراث الشعبي والحكايات والمقطوعات الموسيقية وقراءة الكتب والتعريف بفنانين لبنانيين تصفهم ندين بأنهم «أبطال من بلادي» وترى أنه «لا بد للطفل من أن يترعرع على أسمائهم وأن يتعرف إلى تاريخهم الراقي».

وتطل ندين عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت، كل إثنين وأربعاء وجمعة، على صفحة دار قنبز الرسمية على «فيسبوك» بعدما كانت في البدايات تقدم هذه الإطلالات بشكل يومي، وبعد أن بدأت تحصد نسبة عالية من المتابعة ارتأت ندين إضافة عناصر إخراجية لتمكينها من مزج أكثر من عنصر في الإطلالة الواحدة وهي ما اعتبرتها «الطريقة الفضلى ليشتاق المشاهد الصغير والكبير إلى كل ما نقدمه من حبكة أدبية».

ولدار قنبز باعٌ طويلٌ في مجال تنمية الوعي والمشاركة بعديد المبادرات التربوية، كما فازت بجوائز دولية وإقليمية منها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للناشر في دبي، وجائزة من معرض بولونيا لكتب الأطفال في إيطاليا وبينالي براتيسلافيا للرسوم في سلوفاكيا.

بث مباشر للناشرة ومؤلفة كتب الأطفال، اللبنانية ندين توما (فيسبوك)
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