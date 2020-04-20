الفنان المغربي غاني ينشر كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:42 مساء
من كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)

نشر الفنان غاني القباج صور من كواليس مشاركته في المسلسل المصري «اتنين في الصندوق» والتي جمعته بالمخرج محمد مصطفى والفنانين بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد أسامة (أوس أوس)، بالإضافة إلى الفنانة نور فخري، وعلق كاتبا: «اثنين في الصندوق.. رمضان 2020 مع أحلى الناس».

وعن تجربته في هذا المسلسل، يقول غاني «أنا سعيد جدا بهذه التجربة وتعلمت الكثير من الأساتذة في الدراما والكوميديا هنادي عبدالخالق والمخرج محمد مصطفى، ‏وكان شرف كبير أن أمثل إلى جانب ممثلين كبار ‏في الشاشة المصرية وأتمنى أن يعجب الجمهور المغربي والعربي».

«اثنين في الصندوق» مسلسل تلفزيوني مصري - كوميدي من إنتاج عبدالله أبو الفتوح، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، غاني القباج، فاطمة الزهراء قنبوعة، نور فخري، أحمد عبدالله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.

من كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس مسلسل «اتنين في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)
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