طرح كلمات أغنية بخط يد بوب ديلان للبيع بـ 2.2 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:03 مساء
الأغنية هي (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) «الأوقات تتغير» (أرشيفية: الإنترنت)

تقترب كلمات إحدى أشهر أغاني الستينات التي كتبها بوب ديلان بخط يده (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) «الأوقات تتغير» من تحقيق رقم قياسي بمجال المقتنيات الموسيقية الخاصة عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.

وقال جاري زيمت صاحب مؤسسة (مومنتس إن تايم) المتخصصة بهذا النوع من المقتنيات في لوس أنجليس الأحد، إن الكلمات المدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات كانت مملوكة في الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي بينما يقوم ببيعها الآن أحد هواة جمع المقتنيات الخاصة الذي لم يذكر اسمه.

وقال زيمت لـ «رويترز»، «هذا ليس مزادا. إنها عملية بيع خاصة. أول من يتقدم سيفوز بها».

وحققت كلمات أغنية (لايك إيه رولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك العام 2014.

وتعد أغنية (ذا تايمز ذاي آر إيه-تشنجين) التي كتبها ديلان في 1963 وطرحت في 1964 ضمن الألبوم الذي حمل الاسم ذاته أحد أبرز أغاني الاحتجاج في حقبة الستينات.

وأصبح ديلان (78 عاما) أول مغن ومؤلف أغنيات يفوز بجائزة نوبل في الأدب العام 2016.

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