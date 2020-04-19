توم هانكس يروي تفاصيل شفائه من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 05:36 مساء
توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون (أرشيفية:انترنت)

بعد شفاء الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، روى الفنان تفاصيل تلك الأيام الصعبة.

وكان هانكس (63 عامًا) أعلن في مارس الماضي، أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أُصيبا بالفيروس أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم، وقد تعافيا في وقت لاحق، وأوضح الممثل ببرنامج تلفزيوني أنه عانى آلامًا شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التي عانت أكثر منه، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وأضاف هانكس أنه كان يشعر بآلام كثيرة في الجسم، ويعاني الإعياء والحمى، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعاني ارتفاعًا أكبر في درجة الحرارة، كما فقدت الإحساس بالتذوق والشم، وتابع هانكس: «مرت زوجتي بظروف أصعب كثيرًا مما مررت به أنا».

وعزل هانكس وزوجته في مستشفى أسترالي لمدة ثلاثة أيام بعد أن ثبتت إصابتهما، في بداية استجابة البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»، وقال الممثل الأميركي: «لم يريدوا أن ننقل العدوى لآخرين».

وخلال خضوعه للحجر والعلاج، حاول الممثل الستيني أن يبقى نشيطًا بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة، لكنه اعترف بأنه لم ينجح في إكمال جلسة تدريب كاملة، وقال: «استسلمت بعد 12 دقيقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة