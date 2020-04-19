صبا مبارك بدوية مغوارة في «حارس الجبل» رمضان المقبل

بوستر مسلسل «حارس الجبل» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى دور البدوية بعد خمس سنوات، وذلك من خلال مسلسل «حارس الجبل» الذي يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام.

وتؤدي صبا في المسلسل دور «رمال» الفارسة المغوارة التي تنتمي إلى إحدى القبائل في عام سُميّ بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعًا، وأمراضًا وجفافًا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء.

ونشرت صبا الإعلان الرسمي للمسلسل على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وعبر الجمهور عن ترقبه الشديد للمسلسل، والذي كشف إعلانه في أجواء من التشويق عن عداوة بين صبا ومنذر الذي قام بضربها، وتمتلك صبا ضمن أحداث المسلسل عدة مهارات منها ركوب الخيل، رمي السهام والخطابة.

وتتواجد صبا من خلال «حارس الجبل» في الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالي، بعد مسلسليّ «عبور» (2019)، و«طايع» (2018)، كما فاز أحدث أفلامها «مسافر: حلب - اسطنبول» بست جوائز دولية منها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان طريق الحرير بأيرلندا.

وتشارك الفنانة الأردنية في عدة أفلام خلال الفترة المقبلة منها فيلم «بنات عبدالرحمن» لزيد أبوحمدان، والذي تشارك أيضا في إنتاجه، وفيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب وتأليف الثلاثي محمد وخالد وأميرة دياب، وهو إنتاج مشترك ضخم بين عدة شركات إنتاج عربية.

«حارس الجبل» يُعد أحد أضخم الإنتاجات العربية هذا العام، ويشارك صبا في بطولته نخبة من النجوم العرب هم عبدالمحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني المخضرم سائد الهواري؛ وإنتاج شركة «Fortuna Media Production» (المنتج ياسر فهمي).

ويشهد المسلسل التعاون الرابع بين صبا ومنذر رياحنة بعد مسلسلات «مملكة النمل»، «الاجتياح»، و«طوق الأسفلت»، والذي يعد آخر ظهور لصبا في دور البدوية قبل «حارس الجبل».