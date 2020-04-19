إطلاق «كلمة حق» تكريما لرجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 02:00 مساء
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم

أنتجت وزارة الثقافة المصرية أغنية جديدة بعنوان «كلمة حق» إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا في تشكيل الوعى، وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعي.

وأضافت أنه تم إنتاج أغنية «كلمة حق» إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التي يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبي وكل من يشارك في العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم في تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور.

«كلمة حق» غناء نهى حافظ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج، توزيع يحيى الموجي، ميكس أحمد لطفي، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة