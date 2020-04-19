إطلاق «كلمة حق» تكريما لرجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في مصر

وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم

أنتجت وزارة الثقافة المصرية أغنية جديدة بعنوان «كلمة حق» إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة أن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا في تشكيل الوعى، وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعي.

وأضافت أنه تم إنتاج أغنية «كلمة حق» إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التي يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبي وكل من يشارك في العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم في تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور.

«كلمة حق» غناء نهى حافظ، كلمات وألحان السيد شعبان فرج، توزيع يحيى الموجي، ميكس أحمد لطفي، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير.