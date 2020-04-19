نتفليكس تتيح بعض أفلامها مجانا

نتفليكس تتيح بعض أفلامها مجانا (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شبكة نتفليكس الجمعة، إنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا عبر قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها وألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل مما أجبر المدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية، وفقا لوكالة رويترز.

وقرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشبكة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

ومع زيادة نسب استخدام الإنترنت في ظل كورونا، تواجه نتفليكس منافسة كبيرة من وديزني بلس، وآبل «تي في بلس».

