ليدي غاغا تبعث

ليدي غاغا تبعث "رسالة حب" لمن يتصدرون المعركة مع كورونا (أرشيفية:انترنت)

أطلقت ليدي غاغا وبول مكارتني وفرقة رولينغ ستونز وبيونسيه حفلا عالميا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية وصفته غاغا بأنه ”رسالة حب“ للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا.

وضم عرض ”عالم واحد: معا في البيت“ الذي استمر ساعتين وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت غاغا ”ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد، هذه رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن“.

وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين.

ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة ”جلوبال سيتزين“ غير الربحية ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم، واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس كورونا، وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.

ولم تغن بيونسيه ولكنها بعثت برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأمريكيين السود بسبب كوفيد-19، وقالت ”هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أميركا“ وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم.

وغنى فريق رولينغ ستونز الذي ظهر في أربعة أماكن منفصلة أغنية ”لا يمكنك أن تحصل دائما على ما تريده“ (يو كان نوت أولويز جت وات يو وونت)، وفي إهداء لبيل ويزرز الذي توفي قبل أسبوعين عزف ستيفي ووندر (لين أون مي) في حين غنى مكارتني،الذي تحدث عن أمه التي كانت ممرضة، ”ليدي مادونا“.