رسامة هاوية تخفف ضغوط العزل بالرسم

آجنيس جويت تعرض كراسة رسم بألوان الماء في شقتها بباريس (رويترز)

مع تطبيق إجراءات العزل العام في فرنسا لاحتواء تفشي فيروس كورونا حولت آجنيس جويت نشاطها داخل منزلها في باريس بحثا عن الإلهام لتفرغها لمتابعة هوايتها وهي الرسم.

وتعمل جويت مديرة عقارية، وهي من بين فنانين هواة كثيرين وجدوا أشكالا جديدة من التعبير، ولجأ موسيقيون وطهاة وممثلون ورياضيون محترفون من كل أنحاء العالم إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع الناس في منازلهم، وفقا لوكالة رويترز.

وبعد نحو خمسة أسابيع في شقتها قالت جويت إن تحديث ألبوم رسوماتها بالألوان المائية أصبح ضرورة يومية كوسيلة للهروب من ضغوط الحجر المنزلي، وقالت «لوحاتي هي بوابتي ونافذتي الصغيرة على العالم»، وعرضت رسومات تصور كل شيء ابتداء من تلفزيونها إلى نباتاتها، وأضافت «أعتقد أن العزل العام زاد القدرة على الإبداع بشكل كبير».

وتعيش جويت في شقة مساحتها 94 مترا مربعا مع ابنيها البالغين، ومنذ بدء العزل العام في 17 مارس لم تخرج جويت إلا لشراء بقالة وخرجت مرة واحدة لممارسة رياضة الجري.

وقالت إنها تحتفظ عادة برسومات لأسفارها ومن بين موضوعاتها المعتادة الطبيعة والعمارة والحياة في الشوارع، وعلى الرغم من العثور على متعة خلال العزل قالت جويت إن هناك تاريخا واحدا عالقا في ذهنها وهو 11 مايو الذي قالت الحكومة الفرنسية إنها ستبدأ فيه تخفيف بعض إجراءات العزل العام، وقالت «أنتظره لشيء واحد فقط وهو العودة إلى مطعم والجلوس على مقعد في الشرفة والرسم».