الموت يُغيب قائد الشرطة في فيلم «رامبو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 02:14 مساء
الممثل براين دينيهي في صورة مؤرخة في أبريل 2013 (أ ف ب)

أعلن وكيل أعمال النجم براين دينيهي، وفاة الممثل الهوليوودي، الذي عرف خصوصا بدور قائد الشرطة في فيلم «رامبو» من بطولة سيلفستر ستالون عن 81 عاما لأسباب طبيعية.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي المتخصص في الأدوار الثانوية وغالبا ما يؤدي دور الشرير، «روميو+جولييت»، ومسلسلات «داينستي» و«دالاس» وأخيرا «بلاك ليست»، حسب «فرانس برس».

وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضا ممثلا مسرحيا، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي «توني أووردز»، أبرز الجوائز المسرحية في الولايات المتحدة. مثل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو في العام 2008 في فيلم «رايتشس كيل».

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وقال وكيل أعماله في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه إن الممثل توفي لأسباب طبيعية لا علاقة لها بفيروس «كورونا المستجد»، وهو توفي ليل الأربعاء الخميس في منزله في ولاية كونيتيكت.

وكتبت ابنته الممثلة إليزابيث على «تويتر»: «كان أبا وجدا فخورا ومخلصا وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته وأصدقاؤه الكثر».

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