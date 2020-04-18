زوجة المغني الفرنسي كريستوف تنفي وفاته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 11:20 صباحا
المغني الفرنسي كريستوف في صورة مؤرخة في 11 ديسمبر 2019 في باريس (أ ف ب)

أعلنت فيرونيك فيفيلاكوا وفاة زوجها المغني الفرنسي، كريستوف، عن 74 عاما ليل الخميس-الجمعة بعد معاناته من مرض رئوي.

ونقل كريستوف واسمه الحقيقي دانيال بيفيلاكوا إلى المستشفى، وأدخل العناية المركزة في 26 مارس في مستشفى في باريس، بعد معاناته من انتفاخ الرئة «مرض رئوي»، قبل نقله إلى بريست «غرب»، وفق «فرانس برس».

وكتبت زوجته وابنته لوسي في بيان: «كريستوف رحل. رغم تفاني الفرق الطبية الذي لا يتزعزع، فقد خارت قواه».

سبب الوفاة
لم تذكر زوجته في بياناتها الصحفية إصابة المغني بـ«كوفيد-19»، وعندما سئلت خلال اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» عما إذا كان مصابا بفيروس «كورونا» أصرت على أنه توفي جراء «انتفاخ الرئة».

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية عقب إدخال كريستوف إلى المستشفى بأنه مصاب بالفيروس، وهو ما لم يؤكده مدير أعمال المغني.

وحقق الفنان نجاحا، خصوصا بعد إطلاقه أغنية «ألين» في 1965 ليواصل مسيرته الطويلة في الأغنية الفرنسية.

وأثار إعلان دخوله المستشفى ثم نقله إلى بريست رد فعل واسعا في عالم الفن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغرد كاتب الأغاني الفرنسي جان ميشال جار، الذي تعاون مع كريستوف في ألبومين رئيسيين ضما أغنيتي «لي بارادي بيردو» في العام 1973 و«لي مو بلو» في العام 1974 على «تويتر» مقطعا من الأغنية الأخيرة التي تتمحور حول الحزن والفراق.

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