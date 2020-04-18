في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف

الموسيقار حسن عريبي

في مثل هذا اليوم، منذ 11 سنة، رحل عنا الفنان حسن عريبي، الملك غير المتوج للموشحات في ليبيا، وُلد في طرابلس سنة 1933، وبدأ حياته الوظيفية في وزارة المواصلات في بنغازي، وبعد افتتاح الإذاعة الليبية في بنغازي تعاون مع قسمها الموسيقي، وارتبط بصداقة مع الشاعر الغنائي عبدالسلام قادربوه، الذي اكتشف المنشد الديني محمد صدقي، فأخذ إليه حسن عريبي، الذي وقف على قوة صوته فقدمه من خلال لحن أغانيه «كيف نوصفك للناس»، ومنها أصبح مستشارًا فنيًّا لقسم الموسيقى. قدم خلال تلك الفترة عديد الألحان لعدد من المطربين الليبيين والعرب منهم: عطية محسن، إبراهيم حفظي، وسعاد محمد، وهدى سلطان، ونازك، وعليا، ونعمة.

وبعدما عاد إلى طرابلس التحق بإذاعة طرابلس، ثم أسس سنة 1964 «فرقة المالوف والموشحات»، وضم إليها المجموعة الصوتية بالإذاعة، وعددًا من الأسماء المعروفة في الغناء الإذاعي، مثل علي القبرون، وعبداللطيف حويل، وخالد سعيد، وراسم فخري، فأحيوا هذا الفن الإسلامي الأندلسي وقدموا المالوف والموشحات وموسيقاهما المتميزة.

نال حسن عريبي عديد الأوسمة وشهادات التقدير، واختِـير أول نقيب لفناني ليبيا كافة سنة 1974. وبجهده المتميز تأسس في الجامعة العربية المجمع العربي للموسيقى، الذي ضمّ كبار الموسيقيين في العالم العربي، واختِـير رئيسًا له، وترأس لفترة مؤتمر الموسيقى العربية الذي يعقد دوريًّا، جامعًا كبار موسيقيي العالم العربي. اختِـير رئيسًاً لمهرجان الأغنية الليبية في دورته الثانية بمدينة طرابلس خلال العام 2003.

وعلى أثر أزمة قلبية أثناء قيادته سيارته في طرابلس، توفاه الله يوم 18-4- 2009، ووُسِّد ثرى طرابلس في اليوم التالي.

حسن عريبي يقود الفرقة الموسيقية

المطرب سلام قدري والمطرب محمد صدقي والموسيقار حسن عريبي والمطرب سيد بومدين

الموسيقار حسن عريبي

الموسيقار الفنان حسن عريبي في شبابه

المطرب الموسيقار وسط نخبة من الفنانين الليبيين

حسن عريبي مؤسس وقائد فرقة المالوف الليبية

الفنان حسن عريبي مبدع قصيدة المنفرجة

الفنان حسن عريبي

رئيس المجمع العربي للموسيقى العربية

الفنان حسن عريبي في حفل ابتهالات دينية

مؤسس وقائد فرقة المالوف العربية

الفنان حسن عريبي وضيفه الفنان الملحن بليغ حمدي

مؤسس فرقة المالوف

الفنانون الليبيون في حضرة الرئيس هواري بومدين

حسن عريبي قائد فرقة الإذاعة الموسيقية

الفان حسن عريبي في شبابه

الفنان حسن عريبي والمبدع فتحي العريبي

المطرب نوشي خليل والفنان حسن عريبي قائد الفرقة الموسيقية

في جلسة طرب

الفنان حسن عريبي

الفنان حسن عريبي

الموسيقار والمطرب حسن عريبي

الفنان الموسيقار حسن عريبي

الفنان حسن عريبي والمذيع المتميز أحمد المقصبي