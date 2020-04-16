إلغاء مهرجان «إيكس-أن بروفانس» للأوبرا

إلغاء مهرجان «إيكس-أن بروفانس» للأوبرا (أرشيفية:انترنت)

ألغي مهرجان «إيكس-أن بروفانس» أحد أعرق مهرجانات الأوبرا في العالم، بسبب الأزمة الصحية الراهنة بعدما كانت دورته الثانية والسبعون مقررة من 30 يونيو إلى 18 يوليوفي فرنسا، على ما أعلن مديره العام.

وانضم بذلك لسلسلة من المهرجانات الملغاة خلال الصيف في فرنسا والعالم، بسبب وباء «كوفيد-19» وإجراءات العزل المتخذة التي تحول دون إجراء التدريبات وإعداد الديكورات والملابس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام للمهرجان بيار أودي في بيان: «نظرا للمستجدات على صعيد القيود الصحية بعد 11 مايو الموعد المحتمل لبدء تخفيف العزل في فرنسا، ندرس إمكانية أن نقترح بفضل البث التدفقي حضورا معينا للمهرجان وإنتاجاته للعام 2020».

ويستضيف مهرجان «إيكس» عددا كبيرا من الفنانين الأجانب، وكان متوقعا أن يشارك فيه هذه السنة قائد الأوركسترا البريطاني، سايمن راتل، وفرقته العريقة أوركسترا لندن السيمفونية، فضلا عن مخرجين مسرحيين معروفين مثل باري كوسكي وديميتري تشيرنياكوف.

وكان سيكلف للمرة الأولى في تاريخه مؤلفة موسيقية هي كايا سارياهو تأليف أوبرا عالمية بعنوان «إينوساس