دي كابريو ودي نيرو يشاركان في حملة التبرع لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:17 مساء
ليوناردو دي كابريو، يمين، يسلم روبرت دي نيرو جائزة «ساغ» عن مجمل أعماله في لوس أنجليس، 19 يناير 2020 (أ ف ب)

انضم النجمان الهوليووديان روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو إلى مشاهير آخرين في حملة جمع التبرعات للفئات الفقيرة المتأثرة بوباء «كوفيد-19»، من خلال عرضهما دورا تمثيليا إلى جانبهما في فيلمهما المقبل يسند إلى أحد المتبرعين.

وسيشارك الممثلان في فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون»، أحد الأفلام المرتقبة بشدة العام المقبل، وهو من إخرج مارتن سكورسيزي، وفق «فرانس برس».

ويتمحور الفيلم المقتبس عن رواية شهيرة حول قصة حقيقية عن سلسلة عمليات قتل استهدفت أفراد قبيلة هندية في أوكلاهوما في عشرينات القرن الماضي، وتزامنت مع اكتشاف النفط على أراضيها.

وقال دي كابريو في مقطع مصور نشره عبر «إنستغرام»: «سنمثل بوب وأنا في فيلم بعنوان (كيلرز أوف ذي فلاور مون). إذا كنتم تتساءلون كيف يكون العمل مع العظيم مارتن سكورسيزي، فهذه فرصتكم لتعرفوا».

وسيسحب اسم الفائز بالقرعة من بين أسماء المتبرعين في إطار الحملة الخيرية، ويمكن للفائز أن يتناول الغداء أيضا مع الممثلين والمخرج.

وتندرج هذه المبادرة في إطار حملة «#آل إن تشالنج» التي أطلقت الثلاثاء، ويجمع في إطارها مشاهير الفن والرياضة التبرعات من خلال اقتراح «تجربة فريدة»، وتحدي نجوم آخرين ليحذوا حذوهم.

ويذهب ريع هذه الحملة إلى جمعيات خيرية توفر المواد الغذائية ووجبات الطعام إلى المعوزين خلال إجراءات العزل للسيطرة على الوباء.

وسمحت المبادرة حتى الآن بجمع أربعة ملايين دولار مع عروض مثل إحياء جاستن بيبر حفلة خاصة في منزل الفائز، أو حضور مباراة لنادي «لوس أنجليس ليكرز» بمشاركة نجم كرة السلة السابق ماجيك جونسون.

ويهدف المنظمون إلى جمع مئة مليون دولار.

وفي المقطع المصور، تحدى دي كابريو الفكاهية ومقدمة البرامج إيلين دي جينيريس والممثل ماثيو ماكونهي. فعرضت دي جينيريس فرصة مشاركتها تقديم برنامجها فيما دعا الثاني إلى الانضمام إليه لمتابعة مباراة في كرة القدم الأميركية في تكساس.

ويشارك الكثير من النجوم في أعمال خيرية منذ بدء الوباء مثل المغنية ريهانا، التي تبرعت بملايين الدولارات أو رئيس موقع «تويتر» جاك دورسي، الذي أسس صندوق دعم بأكثر من مليار دولار.

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