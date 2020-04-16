وفاة الممثل المسرحي البريطاني بروس مايرز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 11:19 صباحا
بروس مايرز على أحد مسارح دمشق، 10 يونيو 2008 (أ ف ب)

توفي في باريس الممثل البريطاني بروس مايرز الذي رافق المخرج المسرحي الشهير بيتر بروك في الكثير من أعماله في فرنسا، عن 78 عاما، بحسب ما أعلن مسرح «بوف دو نور».

وقال بيتر بروك «95 عاما» في بيان صادر عن المسرح الباريسي الذي أنعشه في السبعينات: «غادرنا الممثل المتميز بروس مايرز وهو قامة مسرحية كبيرة»، وفق «فرانس برس».

ولد مايرز الذي كان مخرجا أيضا العام 1942 في رادكليف في إنجلترا، ومثل في الكثير من أعمال بروك، لا سيما مسرحيات لوليام شكسبير، من بينها «تيمون الأثيني» (1974)، و«الصاع بالصاع» (1978)، و«العاصفة» (1990)، و«هامليت» (2000).

وكان أحد ممثلي عمل بروك الملحمي الشهير «ماهاباراتا» (1985)، و«مؤتمر الطيور» (1979)، و«أنا ظاهرة» (1998).

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