حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 03:57 مساء
الفنان المصري هاني شاكر (أرشيفية: الإنترنت)

يذاع حفل الفنان المصري هاني شاكر في التاسعة مساء الخميس، على قناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب»، وذلك لمناسبة عيد الربيع.

ومن المقرر أن يقدم هاني باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل: «لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتني، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد مني، بحبك أنا، جانا الهوى، سواح، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر».

من ناحية أخرى، طرح الفنان المصري أخيرا، أغنية جديدة بعنوان «ادعوا لمصر»، دعمًا لما يحدث هذه الفترة بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وتأثيره على العالم كله، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

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