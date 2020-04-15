طرح سابع أغنيات ألبوم «لؤى» بعنوان «ليا فيها»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 03:11 مساء
بوستر الأغنية الأخيرة للمطرب المصري لؤي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الشركة المنتجة لألبوم لؤي الجديد «على خيرة الله»، الأغنية السابعة من الألبوم، التي تحمل عنوان «ليا فيها».

الأغنية الجديدة من كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي وتوزيع أحمد عادل.

وطرح لؤي من قبل ست أغنيات من الألبوم، هي «الليلة سهرانين» من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و«ضقت صبرا» من كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامى دهيمة، و«بأذينى» من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة.

بالإضافة إلى أغنيات «باراشوت» من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، و«ركنت المشاعر» من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي محمود صبري، و«على خيرة الله» كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد غريب، وتوزيع أسامة سامي.

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