مهرجان «كان» لن يقام بشكله المعتاد بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 02:01 مساء
مهرجان «كان» لن يقام بشكله المعتاد بسبب فيروس «كورونا» (أرشيفية:انترنت)

يواصل منظمو مهرجان «كان» السينمائي بحث الخيارات المتاحة للحدث الفني الكبير، الذي لن يقام هذا العام بشكله المعتاد بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وكان من المقرر في بادئ الأمر إقامة مهرجان «كان»، في الفترة من 12 إلى 23 مايو، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الإثنين، تمديد فترة إجراءات العزل العام للحد من تفشي المرض إلى 11 مايو، وقال إنه من غير الممكن تنظيم مناسبات عامة بما في ذلك المهرجانات حتى منتصف يوليو، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال المنظمون في بيان: «بعد بيان الرئيس الفرنسي نعترف بأن تأجيل الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، الذي جرى النظر مبدئيا في أن يكون (التأجيل) حتى نهاية يونيو وبداية يوليو، لم يعد خيارا».

وأضافوا: «من الواضح أنه سيكون من الصعب افتراض إمكانية إقامة مهرجان كان هذا العام بشكله المعتاد»، لكن المنظمين قالوا إنهم بدؤوا مناقشات مع المتخصصين فى السينما فى فرنسا وخارجها، وأضافوا: «مهرجان كان هو ركيزة أساسية لصناعة السينما، ينبغي أن يجابه كل الطوارئ».

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