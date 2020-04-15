قاعة مسابقة «يوروفيجن» تخصص للمصابين بكورونا

شعار مسابقة "يوروفيجن" بنسختها الخامسة والستين في روتردام (أ ف ب)

ستستقبل قاعة الحفلات الموسيقية التي كانت ستقام فيها مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في روتردام بدءا من الجمعة، عشرات المرضى المصابين بكوفيد-19 لتخفيف العبء عن المستشفيات الهولندية.



وتضم «أهوي أرينا» التي كان من المقرر أن تستقبل الآلاف من متابعي مسابقة «يوروفيجن» الموسيقية في مايو، 88 سريرا يمكن أن تستخدم لخدمة مئات عدة من المرضى بحسب الحاجة، وفقا لوكالة «فرانس برس».



وستخصص إحدى القاعات بالكامل لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يحتاجون لعلاج دون دخول المستشفى، ويمكن أن يستقبل هذا المكان أيضا المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى من أجل توفير مساحة في المستشفيات لمرضى كوفيد-19.



واتخذت السلطات في المنطقة قرار تطوير «أهوي أرينا» بعد إلغاء مسابقة «يوروفيجن» بسبب الوباء المتفشي في أنحاء العالم، وأوضح أريين ليتويوي مدير السلطات

الأمنية في منطقة روتردام «كنا مستعدين لمسابقة يوروفيجن، كان علينا بشكل مفاجئ وبسرعة التكيف مع الأزمة» الصحية.



في هولندا، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض إغلاقا كاملا ، سجلت 27419 إصابة من ضمنها 2945 حالة وفاة.