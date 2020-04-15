تيلور سويفت وأوبرا وينفري تشاركان في حفل عالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:10 صباحا
المغنية الاميركية تايلور سويفت (أرشيفية:انترنت)

قال منظمون الثلاثاء إن المغنيتين تيلور سويفت وجينيفر لوبيز والإعلامية أوبرا وينفري انضممن لعرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو «عالم واحد معا في المنزل»، وسوف يتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصا يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن المنظمون أيضا أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر ست ساعات، وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة مثل بطل سباقات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون ولاعبة كرة القدم النسائية الأميركية ميغان رابينو وعشرات المغنيين والممثلين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين وستنقله شبكات تلفزيونية عديدة في أميركا والعالم مساء السبت في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية وجماعة غلوبال سيتزن الحقوقية، عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام التي تهدف للحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف شخص على مستوى العالم.

وكانت المغنية الشهيرة ليدي غاغا أعلنت عن الحدث الأسبوع الماضي لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيرا، ويشمل الآن بعضا من أكبر الأسماء في عالم المشاهير مثل سيلين ديون وبيلي إيليش ومايكل بوبليه وجون ليجند وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن وآندريا بوتشيلي.

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