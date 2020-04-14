فوز الجزائري عبدالوهاب عيساوي بجائزة البوكر العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 04:07 مساء
فوز الجزائري عبدالوهاب عيساوي بجائزة البوكر العربية (أرشيفية:انترنت)

فازت رواية «الديوان الإسبرطي» للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي، الثلاثاء، بالجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في دورتها الثالثة عشرة.

وأعلنت لجنة التحكيم اسم الرواية الفائزة خلال بث مباشر عبر الإنترنت من دولة الإمارات بعدما حالت إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» دون إقامة الحفل السنوي المعتاد لهذا الحدث، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتبلغ القيمة المالية للجائزة التي تأسست العام 2007 في أبوظبي 50 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية، بينما تحصل كل من الروايات الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار.

والروايات الخمس الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة هذا العام هي «حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز و«فردقان» للمصري يوسف زيدان و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح.

وقالت منسقة الجائزة فلور مونتانارو: «نعيش ظروفًا استثنائية عالميًّا تجعلنا نكتشف من جديد قيمة القراءة ودورها المهم، فهي نافذة في عزلتنا، حتى ولو لم تدم هذه العزلة مئة عام، من خلال القراءة، نسافر ونتعلم ونتأمل الحياة من وجهات نظر مختلفة، نقرأ لنتنفس».

تقدمت للجائزة هذا العام 128 رواية لمؤلفين من 18 دولة، وترعى الجائزة مؤسسة «بوكر» في لندن وتتولى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي دعمها ماليًّا.

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