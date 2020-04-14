إلغاء مسلسل «V Wars» بعد موسمه الأول

إلغاء مسلسل «V Wars» بعد موسمه الأول (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شبكة «نيتفلكس» إلغاء مسلسل «V Wars»، بعد طرح موسم واحد منه مكون من 10 حلقات، فى 5 ديسمبر الماضى، تراوحت تقييماتها بين 7 و7.8، على موقع IMDB، وفقًا لتقرير نشرعلى موقع «ديدلاين".

المسلسل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري، الأكثر مبيعًا، «V-Wars»، الذى صدر فى العام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى العام 2014، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

ظهر الكتاب لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب ضد مصاصي الدماء، ويجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يصاب بفيروس جديد هو وصديقه، يحول البشر إلى كائن مفترس يتغذى على البشر الآخرين.

ومع انتشار المرض وتحول عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من المصابين.