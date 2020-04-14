اختيار السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم «نيتفلكس» الجديد

المخرجة السعودية هيفاء المنصور (أرشيفية:انترنت)

اُختيرت المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم «نيتفلكس» الجديد «the selection»، أو «الاختيار»، المستوحى من سلسلة كتب الكاتبة الأميركية كيرا كاس، التي نشر أول أجزائها في العام 2012.

وتنتمي هذه السلسلة إلى عالم الرومانسية والفنتاازيا والدستوبيا، حيث تدور القصة في المستقبل البعيد، ويعد فيلم «the selection»، الأول في سلسلة من خمسة كتب بيعت منها أكثر من 11 مليون نسخة حول العالم، وفقًا لما أورد موقع «variety».

وسيدور الفيلم حول اختيار 35 فتاة للذهاب للقصر الملكي للتنافس على قلب الأمير، ومن ضمن الفتيات مغنية، يتم اختيارها كإحدى وصيفات الأمير، لكنها في البداية تكون ممزقة بين الحياة في القصر، وحبها الذي تركته وراءها، ومع مرور الوقت، تنمو بداخلها مشاعر حب قوية تجاه الأمير.

وقالت المنتجة دينيس دي نوفي: «يسعدنا العمل مع نتفليكس وإضفاء الحيوية على هذه الكتب المحبوبة من قبل قاعدة معجبين شغوفين للغاية، حيث ابتكرت الكاتبة كيرا كاس فانتازيا ساحرة تدور رسالتها حول التمكين، والأصالة»، وكانت قد تعاونت المخرجة من قبل مع شبكة نيتفلكس، بفيلم «نابلي إلى الأبد»، الذى طرح فى عام 2018، وهو مأخوذ من كتاب يحمل نفس العنوان للكاتبة تريشا توماس.

هيفاء المنصور هي أول مخرجة سينمائية سعودية، ولها أفلام تسلط الضوء على الانفتاح السعودي، والدها هو الشاعر والمفكر عبد الرحمن المنصور ووالدتها بهية حمد الصويغ وشقيقتها الفنانة التشكيلية هند المنصور، درست الأدب الإنجليزي المقارن في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وأنهت درجة الماجستير في الفيلم والنقد السينمائي من جامعة سيدني العام 2009، صورت أول فيلم سعودي طويل يتم تصويره داخل المملكة وأول فيلم يمثل السعودية في سباق «أوسكار».

حصلت المنصور على جوائز عدة، منها «الخنجر الذهبي» لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان مسقط السينمائين وتعدّ تلك الجائزة أول ذهبية في تاريخ السينما السعودية، وشاركت في عديد المهرجانات والمؤتمرات المحلية والدولية.