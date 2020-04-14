شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:56 صباحا
منشأة فنية ضمن معرض على شرفات المباني في برلين (ا ف ب)

يقدم نحو خمسين فنانا مقيما في برلين أعمالهم على شرفات الأبنية ويدعون الجمهور إلى اكتشاف إبداعاتهم، فيما أغلقت الصالات الفنية والمتاحف أبوابها بسبب وباء كوفيد-19.

وأوضح تجمع الفنانين الذي أشرف على هذا المشروع في حي برنزلاوير برغ الفني في شرق العاصمة الألمانية «فيما حرية التنقل معلقة أصبحت الشرفات مواقع فريدة للعروض اليومية وللتعبئة المدنية»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال مفوضا المعرض اوفول دورموسوغلو ويوانا فارسا اللذان طلبا من الفنانين إطلاق العنان لمخليتهم «الشرفات هي مخارج طوارئ، للتنفس وتمضية الوقت في الشمس أو التدخين» في ظل الحجر المنزلي.

ودعي المتنزهون والفضوليون في برلين حيث إجراءات الإغلاق أقل صرامة من مقاطعات ألمانية أخرى، إلى رفع رؤوسهم لمشاهدة هذه الأعمال ومنها سلم مصنوع من أغصان الأشجار وصور بالأبيض والأسود لأشخاص واقفين على شرفاتهم في أثينا أو قرطبة.

وتتضمن إحدى المنشآت أجزاء طويلة من ورق المرحاض على واجهة مبنى تشهد على تهافت الألمان على هذا المنتج الذي بات ثمينا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة الفنية «من دون ميزانية ومن دون افتتاح ولا حضور، هي نزهة حميمة بحثا عن مؤشرات للحياة وفن في المدينة».

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