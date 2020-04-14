فرنسا: إلغاء مهرجان أفينيون للمسرح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:08 صباحا
صورة ملتقطة في 6 يوليو 2016 تظهر متفرجين في باحة الشرف في قصر البابوات في مدينة أفينيون في جنوب فرنسا خلال الدورة السبعين لمهرجان أفينيون للمسرح (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان أفينيون إلغاء أحد أهم الملتقيات المسرحية في العالم، بسبب انتشار وباء كوفيد-19، بعدما كان مقررا بين 3 و25 يوليو.

وأوضح المنظمون في بيان «لم تعد الظروف متوافرة راهنا لتنظيم الدورة الرابعة والسبعين، بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الجمهورية». وأشار إيمانويل ماكرون الاثنين إلى استحالة إقامة المهرجانات قبل منتصف يوليو على الأقل، وفق «فرانس برس».

وأضاف مدير المهرجان أوليفييه بي ومديره المنتدب بول روندان «حافظنا على الأمل قدر الإمكان لكن الوضع بات يفرض سيناريو آخر». وأصبح واجبنا الآن المحافظة على مستقبل مهرجان أفينيون.

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وتستحيل أفينيون في شهر يوليو من كل سنة «عاصمة للمسرح» مستقطبة 700 ألف زائر.

ويؤمن المهرجان إيرادات تقدر بحوالي 100 مليون يورو للمدينة. ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثيا على آلاف الفنانين والتقنيين ومن بينهم الكثير من العاملين الموقتين. ومنذ تأسيسه العام 1947 ألغي المهرجان مرة واحدة في العام 2003 بسبب الخلافات مع العاملين الموقتين.

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