هبة عبدالغني تنتهي من تصوير «فرصة تانية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 04:08 مساء
هبة عبدالغني في كواليس مسلسل «فرصة تانية» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل «فرصة تانية» في رمضان.

وكانت المشاهد الأخيرة لهبة عبدالغني داخل أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).

وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية «صافي» إحدى زميلات ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل، إلى جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما معا مسلسل «الحصان الأسود» الذي عرض في رمضان 2017، وثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

مسلسل «فرصة تانية» معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعرض لهبة في رمضان أيضا مسلسل «ليالينا 80»، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وتقدم من خلالها هبة عبدالغني دور «راوية».

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