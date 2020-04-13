«2 في الصندوق» كوميديا فانتازيا في رمضان

بوستر مسلسل «2 في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض أول بطولة تليفزيونية للنجوم الشباب حمدي الميرغني، ومحمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، «2 في الصندوق» حصرياً على شاشة «MBC مصر» في رمضان المقبل.

مسلسل «2 في الصندوق»، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي «زيكا»، و«شوقة» اللذين يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مفارقة تغير مجرى حياتهما للأبد بظهور والدهما الحقيقي مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

والمسلسل الذي كتبه لؤي السيد، وأخرجه محمد مصطفى. تم تصوير جانب من أحداثه ببعض المدن المغربية، ويشارك في بطولته مع حمدي الميرغني، و«أوس أوس»، كل من صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مصطفي قمر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن.

من كواليس مسلسل «2 في الصندوق» (خاص لـ بوابة الوسط)