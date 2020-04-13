«اغلب السقا» برنامج مُسابقات كوميدي ترفيهي في رمضان

بوستر برنامج «اغلب السقا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعود الفنان المصري أحمد السقا هذا العام على شاشة «MBC مصر» ببرنامج «اغلب السقا» الذي يُعرض في رمضان.

«اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تُقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، عمرو يوسف، غادة عبدالرازق، نيللي كريم، عمرو سعد، وائل جسار، قصي خولي، درة، حمادة هلال، أحمد فهمي، ومُعتصم النهار.

من كواليس برنامج «اغلب السقا» (خاص لـ بوابة الوسط)