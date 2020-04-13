طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»

بوستر أغنية «إنت بطل» للمطرب أحمد رفعت (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية «إنت بطل» للمطرب أحمد رفعت، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت.

الأغنية داعمة مرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.

من جانبه قال ريتشارد في تصريحات صحفية: «الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر، ويجب على الجميع الانتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغان من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلاف، ويقوم المطربون بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله أذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم».

ووصف حال منتجي الموسيقي، قائلا: «للأسف يعانون الكثير من الأزمات والخسائر، ورسالتي لكل صناع الأغنية في كل المجالات (كفاية إنانية)، لأن الموسيقى سلاح كبير يمكن من خلاله رفع معنويات المتلقي، وضروري الاهتمام بطرح أغان للتوعية والدعم في هذا التوقيت الحرج، وأتوقع تراجع حجم الإنتاج الغنائي وهذا أمر طبيعي، وأن الأزمة سوف تتضاءل بعد ثلاثة أشهر».