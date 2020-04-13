طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 12:41 مساء
بوستر أغنية «إنت بطل» للمطرب أحمد رفعت (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية «إنت بطل» للمطرب أحمد رفعت، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت.

الأغنية داعمة مرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.

من جانبه قال ريتشارد في تصريحات صحفية: «الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر، ويجب على الجميع الانتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغان من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلاف، ويقوم المطربون بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله أذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم».

ووصف حال منتجي الموسيقي، قائلا: «للأسف يعانون الكثير من الأزمات والخسائر، ورسالتي لكل صناع الأغنية في كل المجالات (كفاية إنانية)، لأن الموسيقى سلاح كبير يمكن من خلاله رفع معنويات المتلقي، وضروري الاهتمام بطرح أغان للتوعية والدعم في هذا التوقيت الحرج، وأتوقع تراجع حجم الإنتاج الغنائي وهذا أمر طبيعي، وأن الأزمة سوف تتضاءل بعد ثلاثة أشهر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
«رويترز»: اتفاق «أوبك» على أكبر خفض للإنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا
اقتصاد
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب إطفاء محرك السيارة داخل محطة الوقود؟