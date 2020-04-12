بالفيديو: طرح الأغنية السادسة من ألبوم لؤي «على خيرة الله»

بوستر أغنية لؤي «على خيرة الله» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الشركة المنتجة لألبوم المطرب لؤي الجديد أغنية «على خيرة الله» وهي الأغنية السادسة من الألبوم الذي تطرح أغنياته تباعًا خلال هذه الفترة.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامي.

وطرح لؤي من قبل خمس أغنيات من الألبوم هي «الليلة سهرانين» من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و«ضقت صبرًا» من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة، و«بأذيني» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، و«باراشوت» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقي أحمد عادل و«ركنت المشاعر» من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقي محمود صبري.