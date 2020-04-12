في مثل هذا اليوم رحل محمود الخوجة رجل الدولة وأول رئيس لنادي الاتحاد.

في مثل هذا اليوم منذ 45 سنة رحل عنا، أحد رجال ليبيا الذين منذ أن باشروا خدمة الوطن لم يتوقفوا حتى رحيلهم، في مثل هذا اليوم ودّعت مدينة طرابلس رجل الدولة محمود شوكت الخوجة، أول رئيس لنادي الاتحاد العريق، الذي ولد بطرابلس يوم 1916/7/12
تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الفرقان ثم التحق بالمدرسة الإيطالية خلال السنوات ما بين: 1925إلى 1927 وتحصل على شهادة أهلية في اللغة العربية والقرآن لمسلمي ليبيا العام 1938. وتعين موظفا ببلدية طرابلس وظل بها حتي سنة 1948 . تعين متصرفا للزاوية من 1948-1949 ثم قائماً مقام بمصراتة العام 1950، ثم سكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء العام 1951، ومن بعدها متصرفا بغريان ثم بالزاوية 1952.
تولى منصب ناظر الأشغال والداخلية والعدل في المجلس التنفيذي لولاية طرابلس خلال الفترة من سبتمبر 1955 إلى نوفمبر1960. ترأس صندوق التوفير الليبي من 14/1/1961 إلى 20/4/1963.
أصبح محافظا لمقاطعة طرابلس في 4/27 / 1963 إلى 1964/4/18 . ثم أصبح سفير ليبيا في مصر من سنة 1964 إلى أكتوبر 1966، ثم تولى منصب عميد بلدية طرابلس في أكتوبر 1966 إلى 1968 ثم ترأس اللجنة الشعبية لنصرة حركة التحرير الفلسطينية سنة 1973. وفي الجمعة 4/12/ 1975 انتقل إلى رحمة الله ليوسد ثرى مدينة طرابلس التي أحبها وأحبته في اليوم التالي.
المصدرومعظم الصور من : الاستاذ سليمان مصطفى منينه