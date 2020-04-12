في مثل هذا اليوم رحل محمود الخوجة رجل الدولة وأول رئيس لنادي الاتحاد.

الوزير والسفير والدبلوماسي محمود الخوجة

في مثل هذا اليوم منذ 45 سنة رحل عنا، أحد رجال ليبيا الذين منذ أن باشروا خدمة الوطن لم يتوقفوا حتى رحيلهم، في مثل هذا اليوم ودّعت مدينة طرابلس رجل الدولة محمود شوكت الخوجة، أول رئيس لنادي الاتحاد العريق، الذي ولد بطرابلس يوم 1916/7/12

تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الفرقان ثم التحق بالمدرسة الإيطالية خلال السنوات ما بين: 1925إلى 1927 وتحصل على شهادة أهلية في اللغة العربية والقرآن لمسلمي ليبيا العام 1938. وتعين موظفا ببلدية طرابلس وظل بها حتي سنة 1948 . تعين متصرفا للزاوية من 1948-1949 ثم قائماً مقام بمصراتة العام 1950، ثم سكرتيرا خاصا لرئيس الوزراء العام 1951، ومن بعدها متصرفا بغريان ثم بالزاوية 1952.

تولى منصب ناظر الأشغال والداخلية والعدل في المجلس التنفيذي لولاية طرابلس خلال الفترة من سبتمبر 1955 إلى نوفمبر1960. ترأس صندوق التوفير الليبي من 14/1/1961 إلى 20/4/1963.

أصبح محافظا لمقاطعة طرابلس في 4/27 / 1963 إلى 1964/4/18 . ثم أصبح سفير ليبيا في مصر من سنة 1964 إلى أكتوبر 1966، ثم تولى منصب عميد بلدية طرابلس في أكتوبر 1966 إلى 1968 ثم ترأس اللجنة الشعبية لنصرة حركة التحرير الفلسطينية سنة 1973. وفي الجمعة 4/12/ 1975 انتقل إلى رحمة الله ليوسد ثرى مدينة طرابلس التي أحبها وأحبته في اليوم التالي.

المصدرومعظم الصور من : الاستاذ سليمان مصطفى منينه

سعادة المتصرف محمود الخوجة

أما مبني ولاية طرابلس يلقى كلمة في حفل تنصيب شيخ الحجيج في خمسينيات القرن الماضي

اثناء عمله كوزير للداخلية

مع المجلس التنفيذي لولاية طرابلس

رجال دولة المملكة الليبية

محمد الزنتوتي ومحمود الخوجة وباشا اغا ووكيل وزارة الداخلية

مع محمد فخرالدين رئيس تحرير جريدة طرابلس الغرب في حديث صحفي في الطائرة

محمود الخوجة وجمال الدين باشا أغا واحمد عون سوف 1955

مع رئيس الوزراء محمود المنتصر

حديث بين حسين مازق و عبدالخالق حسونة امين عام الجامعة العربية وبينهما السفير محمود الخوجة

مع رجال الدولة في حضرة ولي عهد المملكة الليبية المتحدة

من شعر محمود الخوجة

لعلها مناسبة ثقافية ففي الصورة الكاتب محمد فريد سيالة والصحفي على وريث

مع والي طرابلس والمجلس التنفيذي

من سالم بن لامين ومحمود الخوجة وولي طرابلس محمد جمال باشا أعا وعبدالسلام البوصيري ومنصور كعبار وأحمد عون سوف

الفير محمود الخوجة وحسين مازق مع الرئيس جمال عبد الناصر

محمود الخوجة الأول من اليمين مع اعضاء المجلس التنفيذي لولاية طرابلس

مع الكاتب على وريث