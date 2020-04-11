إرجاء تصوير الحلقة الخاصة لمسلسل «فريندز»

أبطال مسلسل «فريندز» الشهير العام 2002 في لوس أنجليس (أ ف ب)

أوضح ناطق باسم مجموعة «وارنر ميديا» تأجيل تصوير الحلقة الخاصة، التي ستضم الممثلين الرئيسيين في مسلسل «فريندز» الشهير، وبالتالي لن تعرض مع إطلاق خدمة «إتش بي أو ماكس» على الإنترنت.

واشترت المجموعة، وهي أحد فروع مجموعة «أيه تي أند تي»، حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات، متفوقة على «نتفليكس»، حسب «فرانس برس»، السبت.

وكانت تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية، في منصتها الجديدة عبر الإنترنت «إتش بي أو ماكس» التي تطلق في مايو.

ومن أجل الترويج للحدث كانت «وارنر ميديا» قررت تصوير حلقة خاصة بمسلسل «فريندز»، كانت ستعرض عبر المنصة في يوم إطلاقها.

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وستصور الحلقة في موقع التصوير الأصلي للمسلسل في استوديوهات «وانرر براذرز» في بوربنك «كاليفورنيا»، مع جنيفير إنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

وذكرت مجلة «فراييتي» أن كلا من أبطال المسلسل الستة حصل على 2.5 مليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة.

لكن بسبب انتشار وباء «كوفيد-19» لم يبدأ التصوير بعد، وقرر المنتجون إرجاء موعد البث كما قال ناطق باسم «وارنر ميديا».

ستطلق خدمة «إتش بي أو ماكس» في مايو كما هو مقرر على ما قال مدير الاستراتيجيا في «وارنر ميديا» شون كيسكر لمجلة «فراييتي».

وحقق مسلسل «فريندز» نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.

وسمح عرضه عبر «نتفليكس» باستقطاب جمهور جديد، ما يؤكد شعبية هذا المسلسل.