تهمة جديدة تطارد واينستين

هارفي واينستين لدى وصوله إلى المحكمة في مانهاتن في 24 فبراير 2020 (أ ف ب)

يبدو أن علاقة هارفي واينستين بالقضايا لم تنته بعد، إذ وجهت إلى المنتج الهوليوودي السابق التهمة في قضية اعتداء جنسي ثالث.

ويأتي ذلك في إطار قضية يحقق فيها مدعون عامون في لوس أنجليس، حسب «فرانس برس».

وقالت المدعية العامة في لوس أنجليس، جاكي لايسي: «نستمر في إعداد ملفنا وتعزيزه».

وجهت إلى المنتج السابق المسجون في ولاية نيويورك بعد إدانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ثلاثة اتهامات بالاعتداء الجنسي أمام القضاء في كاليفورنيا على ما أعلنت أجهزة المدعية العامة.

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ويتهم واينستين بالاعتداء جنسيا على امرأة لم يكشف عن هويتها في بيفرلي هيلز في مايو 2010. وتضاف التهمة الجديدة التي كشف عنها، الجمعة، إلى اتهامين سابقين أعلنا في يناير.

اتهم المنتج السابق بالدخول عنوة إلى غرفة امرأة في فندق واغتصابها في 18 فبراير 2013 وبالاعتداء على أخرى غداة ذلك في غرفة فندق في بيفرلي هيلز. وينفي واينستين أن يكون أقدم على ذلك مؤكدا أن كل علاقاته أتت بالتراضي.

وأضافت لايسي: «إذا اكتشفنا أدلة جديدة على وجود جرائم لم تكن معروفة كما الحال هنا، سنجري تحقيقا وسنحدد ما إذا كان توجيه اتهامات جديدة ضروري».

ولم يحدد بعد موعد لبدء المحاكمة إلا أن أجهزة المدعية العامة أكدت، الجمعة، أنها باشرت طلبا بنقل واينستين. ويواجه هارفي واينستين في هذا الملف الجديد احتمال الحكم عليه بالسجن 29 عاما.

اتهمت نحو 90 امرأة حتى الآن واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي أو الاغتصاب. لكن غالبية هذه القضايا مشمولة بمرور الزمن.