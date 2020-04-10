في مثل هذا اليوم رحل الدكتور الهادي بولقمة عميد الجغرافيين الليبيين

الاستاذ الدكتور الهادي مصطفى بولقمة

في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات رحل عنا الدكتور الهادي مصطفى بولقمة، عميد الجغرافيين الليبيين، ولد بالزاوية سنة 1934، ودرس بها حتى نال الشهادة الثانوية. نال درجة الليسانس من القاهرة وعين معيدا بالجامعة الليبية في 1/10/1957 ورجع إلى القاهرة ليعود منها برسالة الماجستير في تخصصه. أوفدته الجامعة الليبية إلى جامعة (ديرهام) البريطانية، سنة 1964 لدراسة الدكتوراه عن رسالته: «مدينة بنغازي: دراسة في جغرافية المدن». ومنها تواصل عطاؤه إلى جامعات ليبيا كلها. وانتشرت دراساته وأبحاثه الأكاديمية ومؤلفاته بمكتبات الجامعات الليبية كافة، ناهيك أنه تبوأ بها مختلف الوظائف حتى توجت بترأسه الجامعة الليبية.

لم يكن الدكتور هادي بولقمة مجرد أستاذ علم، وإنما كان الأخ الأكبر العطوف لطلبة الجامعة كافة؛ يقف على مسافة واحدة منهم جميعا، لدرجة أن كلا منهم يشعر وكأنه الأقرب إليه من دون بقية زملائه. واستمر مع بقية زملاء العمل الصديق الوفي لكل منهم.

رحل تاركا إرثا زاخرا لوطنه، وسيرة عطرة، في زمن كان لا يعلو فيه سوى من يبايع بالصوت والكلمة ويفاخر بذلك. لقد فرض المرحوم الدكتور هادي بولقمة احترامه بجده وعمله وعلمه وحسن علاقته ليس بالزاوية مدينته ولا ببنغازي التي عاش بها طويلا بل ليبيا كلها. لم نسمع منه تطبيلا لأحد ولم نر منه تزلفا أو تقربا لأي كان. كانت ليبيا هي غايته. وكان التعليم الجامعي هو رسالته، فنفذها بروح فارس عطوف.. ورجل صادق وأستاذ مؤهل لكل ما تولاه من مناصبها. صعدت روحه إلى بارئها من إحدى مصحات صفاقس يوم 4/10/ 2017، ووسد ثرى الزاوية مسقط رأسه في اليوم التالي.

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة

رحمهم الله جميعا من اليمين الاستاذ أحمد القلال ثم الدكتور رؤوف بن عامر والدكتور الهادي بولقمة والاستاذ محمد السعداوية

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة استاذ الجغرافيا ورئيس القسم الرياضي في اواخر ستينيات القرن الماضي

الدكتور الهادي بولقمة يتوسط الرجال مؤسسي الجامعة الليبية وهيئة ( جيمس كيوبت) الاستشارية الهندسية لمشروع بناء الجامعة

خلال حفل اقيم بدرنة لتكريم الدكتور الهادي بولقمة مع منظم الحفل الدكتور نجيب الحصادي

لمسة وفاء في احتفالية درنة بتكريم الدكتور الهادي بولقمة

ينتهز طلبة كلية الاداب اية مناسبة لفوز بصورة تذكارية مع استاذهم وقدوتهم الدكتور الهادي مصطفى بولقمة

مع اساتذة الجامعة والهئية الاستشارية اثناء مراحل استلام مباني الجامعة

في محاضرة عامة من اليمين الدكتور نجيب الحصادي وفح الله انديشه والدكتور الهادي بولقمة

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة عميد الجغرافيين الليبيين

الدكتور بولقمة وسط طلبة كلية الاداب في مناسبة رياضية

اثناء المرور على مراحل استلام الجامعة النهائية

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة رئيس الجامعة الليبية بعد تقاعده

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة اشرف على العديد من الرسائل العلمية

الدكتور الهادي بولقمة ورفيقة حياته منذ دراسته في مصر حتى رحيله

الاستاذ الدكتور الهادي بوقلمة

الاستاذ الدكتور الهادي بولقمة