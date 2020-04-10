هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 03:38 مساء
هبة عبدالغني في كواليس «ليالينا» (خاص لـ«بوابة الوسط»)

أوشكت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل «ليالينا»، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، تحت قيادة المخرج أحمد صالح.

ويتبقى لهبة أيام قليلة وتنتهي من تصوير مشاهد شخصيتها تماما، وذلك بعدما كانت تتكتم على تفاصيل مشاركتها في العمل خلال الفترة الماضية.

وتستكمل الفنانة المصرية تصوير دورها خلال الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة من قبل شركة «سينرجي»، الشركة المنتجة للمسلسل، ضد فيروس «كورونا» المستجد، حفاظا على طاقم العمل من هذا الفيروس الذي أصبح يهدد البشرية في الوقت الحالي.

وتجسد هبة خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية «راوية»، وهي ممرضة تسكن في حي شبرا العريق، وتكون الشقيقة الكبرى لكل من «أمير» الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب محمد رشاد، و«بدرية» الشخصية التي تقدمها نهى عابدين، كما تجمعها صداقة قوية مع «رقية»، الشخصية التي تجسدها الفنانة صابرين، وتتعرض أسرة «راوية» خلال أحداث المسلسل لمجموعة من الحوادث تضعها في مواقف فارقة.

مسلسل «ليالينا» تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة «سينرجي»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وسناء شافع، وميدو عادل، وهبة عبدالغني، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

هبة عبدالغني في كواليس «ليالينا» (خاص لـ«بوابة الوسط»)
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