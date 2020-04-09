«الوضع الحالي» قصة حب في زمن «كورونا» (فيديو)

المطرب اللبناني سليم عساف (خاص لـبوابة الوسط)

قرر الفنان اللبناني، سليم عساف، إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان «الوضع الحالي»، تحاكي الوضع العام، وتحمل في طياتها الأمل والتفاؤل بإحساس صادق، وذلك تزامناً مع عاصفة الوباء والتغيّر العالمي في نبض الحركة البشرية من خلال الحجر الصحي في العالم أجمع.

العمل يعطي طاقة إيجابية للمستمع ويوجه رسالة بطريقة مختلفة، معناها أنه «رغم الأوضاع الصعبة هناك فرج قريب»، وفق بيان.

أما عن موضوع الأغنية فصرح النجم اللبناني: «هي أغنية تختصر شعوري في دقيقتين، وهذا حال كل بيت وفرد يفتقد شخصا معينا».

وأضاف: «قدمت الأغنية ببساطة مغلّفة بعمق فكري، كما أعتمد في كل ما أقدمه بعيدا عن الفلسفة والتضخيم، بفيديو تم تصويره بالهاتف المحمول في الحجر المنزلي، يبدأ بقول لأفلاطون عن الحياة والأمل».