«ديزني +» تتخطى عتبة 50 مليون مشترك حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 10:50 صباحا
شعار منصة «ديزني +» للبث التدفقي (أ ف ب)

أصبح لدى منصة «ديزني +» للبث التدفقي 50 مليون مشترك حول العالم، بعد خمسة أشهر من إطلاقها في الولايات المتحدة وبعد أسبوعين من وصولها إلى أوروبا.

وقال المسؤول في «ديزني» كيفين ماير، في بيان صحفي نشر الأربعاء: «يشرفنا أن (ديزني+) تروق لملايين الأشخاص وهذا يبشر بالخير لتوسعنا المستقبلي في أوروبا الغربية واليابان وأنحاء أميركا اللاتينية في وقت لاحق من هذا العام»، وفق «فرانس برس».

وأطلقت «ديزني+» في نوفمبر بأميركا الشمالية وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي مقابل بضعة دولارات أو يوروهات شهريا، تتيح الوصول إلى البرامج الأصلية، وأكثر من 500 فيلم وآلاف المسلسلات.

وفي أوائل فبراير، كان لدى المنصة أكثر من 28 مليون مشترك متجاوزة توقعاتها الخاصة، وفقا للرئيس السابق للشركة بوب إيغر.

وأطلقت المنصة خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.

ولم يتطرق البيان إلى «كوفيد-19» الذي دفع السلطات في العديد من البلدان إلى إجبار سكانها على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس.

وازداد الوقت الذي يمضيه الأشخاص على الشبكات الاجتماعية ومنصات الترفيه منذ أن حوصر نصف البشر في منازلهم.

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