الشركة المنتجة لـ«إلا أنا» تنفي توقف المسلسل بسبب «كورونا»

بوستر حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)

نفت شركة «أروما ستوديوز»، المنتجة لمسلسل «إلا أنا»، ما تداوله البعض حول توقف عرض المسلسل بسبب «كورونا»، مؤكدة أنها أخبار عارية عن الصحة.

الحكاية الثانية «سنين وعدت» مستمرة حتى نهايتها يوم ١٩ من أبريل الجاري، حيث إنها تقع في ١٢ حلقة.

وسيتم عرض ثلاثة حلقات مجمعة ليبدأ بعدها شهر رمضان،

والمعروف أن العمل خارج الأعمال التي تعرض في الشهر الكريم وهو ما تم الإعلان عنه من قبل، أي أن عرض الحكايات المتبقية سيكتمل، كما هو معلن من قبل، بعد رمضان.

وناشدت الشركة الجميع عدم نشر أية أخبار عنها إلا بعد الرجوع لمكتبها الإعلامي الذي يمد الزملاء دائمًا بالمعلومات التي يحتاجونها إيمانًا منه بأهمية التعاون الكامل والتام مع الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

حكاية «سنين وعدت» دراماتورجي عبير سليمان، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وهي دراما مستوحاة من قصص وشخصيات من حياتنا، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج أحمد شفيق.

الحكاية من بطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.