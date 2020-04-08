«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات

نتفليكس تعلن عن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات (أرشيفية: الإنترنت)

تعتبر «نتفليكس» أنّ لكل عائلة ذوقها الخاص الذي يميّزها، ولهذا السبب تستثمر في أفضل أنواع المحتوى الخاص بالعائلات والأطفال من جميع أنحاء العالم.

ويشمل ذلك أفلاما ومسلسلات مثل:

«كلاوس» حيث تنشأ صداقة غير متوقعة بين ساعي بريد أناني وصانع ألعاب منعزل، فيبعثان الأمل في بلدة باردة ومظلمة تفتقر بشدّة إلى البهجة.. فماذا فعلا؟

ومسلسل «أرض النفاق» إذ يقابل رجل مُجدّ، يعمل في وظيفة محدودة الدّخل، طبيبًا غامضًا يبيع له حبوبًا تمنحه قوّة خارقة، ولكنّها تقلب حياته رأسًا على عقب.

وكذلك تعرض «Glee» ما بين آلام العلاقات والهجمات الشخصية من مدربة تشجيع لئيمة، يقاتل معلم ليصنع أبطالًا من أعضاء نادي غناء متواضع.

و«بطلي الصغير» حيث تعتزم أمّ مترمّلة كشف الغموض الذي يحيط بالقوى الخارقة الناشئة لدى ابنها اليافع، مع الاحتفاظ بمواهبه الاستثنائية في طيّ الكتمان.

وأخيرا، «Full House» إذ تنشأ الشقيقات «دي جي» و«ستيفاني» و«ميشيل» في كنف ثلاثة آباء متفانين في رعايتهن: والدهن الأرمل، وأعز أصدقائه الأبله، وعمهن الرائع.

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كما أعلنت «نتفليكس» على تطوير وتحديث أدوات الرقابة للأهالي بهدف منح الآباء والأمهات أدوات الرقابة التي يحتاجونها لاتّخاذ القرارات الصحيحة لعائلاتهم، وذلك استنادًا إلى التقييمات والآراء التي اقترحها أعضاء «نتفليكس».

وتمنح «نتفليكس» الآباء والأمهات أدوات الرقابة التي يحتاجونها لاتّخاذ القرارات الصحيحة لعائلاتهم، حيث يمكن للآباء والأمهات الآن:

- تحديد رمز حماية PIN لملفاتهم الخاصة لمنع الأطفال من استخدامها.

- تصميم وتحسين تجربة أطفالهم في مشاهدة «نتفليكس» من خلال تصفية العناوين غير المناسبة لأعمارهم. ولقد صممت هذه الفلاتر استنادًا الى التصنيفات المحلية حتى تكون أكثر سهولة.

- إزالة مسلسلات محددة أو أفلام بعينها وفقًا للعنوان. وعند استخدام هذا الفلتر، لن يظهر العنوان أو العناوين المحظورة في قائمة هذا الملف الشخصي بتاتًا.

- الاطّلاع على إعدادات كل ملف شخصي ضمن «الملف الشخصي والرقابة الأبوية» في صفحة إعدادات الحساب.

- الاطلاع على المحتوى الذي يشاهده أطفالهم ضمن الملف الشخصي الذي أُنشئ لهم.

- القدرة على إيقاف ميزة التشغيل التلقائي للحلقات في الملفات الشخصية المُخصصة للأطفال.

ويمكن لجميع المشتركين اليوم إضافة أدوات الرقابة الجديدة والمحسّنة هذه من خلال الانتقال إلى إعدادات الحساب على الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول.

طريقة التحكم في المحتوى الخاص بالأطفال (خاص لـ بوابة الوسط)

طريقة التحكم في المحتوى الخاص بالأطفال (خاص لـ بوابة الوسط)

طريقة التحكم في المحتوى الخاص بالأطفال (خاص لـ بوابة الوسط)