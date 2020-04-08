تأجيل إعلان جوائز بوليتزر لانشغال الصحفيين بتغطية أزمة كورونا

الفائزين بجوائز بوليتزر في دورة سابقة (ارشيفية:انترنت)

أعلنت دانا كانيدي، وهي محررة في صحيفة نيويورك تايمز ومديرة جوائز بوليتزر، الثلاثاء إن الإعلان عن جوائز بوليتزر لعام 2020 سيتأجل أسبوعين عن موعده لأن الصحفيين في لجنة الاختيار منشغلون بتغطية أزمة وباء فيروس كورونا.



وأضافت أن الجوائز التي تُمنح في فئات الصحافة والدراما والكتب والموسيقى ستُعلن في الرابع من مايو وليس يوم 20 أبريل، وفقا لوكالة رويترز.



وقالت «لجنة بوليتزر تشمل العديد من الصحفيين المرموقين الموجودين على الخطوط الأمامية لإطلاع الناس بالمستجدات المتلاحقة لوباء فيروس كورونا، وفي ظل تركيزهم على هذه المهمة الحيوية، سيتيح هذا التأجيل وقتا إضافيا لتقييم من وصلوا للتصفيات النهائية لجوائز بوليتزر 2020».