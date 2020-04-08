محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)

الأغنية هي الثانية من ألبوم محمد محيي الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

استطاعت أغنية «فوضت أمرى» للمطرب المصري محمد محيي أن تحصد عددا كبيرا من المشاهدات، اقترب من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.

كما انضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على «يوتيوب» فى مصر وبعض الدول العربية، أغنية «فوضت أمري» من كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، وهي من إنتاج «ميوزيك ريكوردز»، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

«فوضت أمري» من الأغنيات الأولى في الألبوم، التي بدأ محيي العمل عليها، تقريبا منذ خمس سنوات، وقام بتلحينها بنفسه، ثم وقع اختياره على الموزع الموسيقي محمد العشي لتوزيعها موسيقيا.

وطرح محيي أغنيته الأولى الشهر الماضي، وهي بعنوان «سهرانين» من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي.